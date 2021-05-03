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На прибывшем из России в Хельсинки судне выявили 11 случаев COVID-19

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Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Санитарные службы выявили 11 случаев COVID-19 среди членов экипажа судна Valencia Express под флагом Бермудских островов, прибывшего из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию финской столицы.

Согласно сообщению, контейнеровоз прибыл 30 апреля из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари. Инфицированные изолированы, а те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая. Один из заразившихся помещен в больницу. Всего на корабле находились 24 человека. До прибытия в Россию судно находилось в Нидерландах.

В российском посольстве в Финляндии агентству сообщили, что «по полученной информации, российских граждан на борту судна нет».

Ранее таможня Китая после обнаружения коронавируса на образцах приостановила прием продукции с российского судна, поставляющего рыбу в страну. Сотрудники таможни обнаружили вирус на восьми упаковках замороженной сайды, которые были выборочно изъяты из партии в качестве образцов для проверки.

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