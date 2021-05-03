В России выявили 8489 новых случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 8489. Об этом в понедельник, 3 мая, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции передает в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 4 831 744.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — там известно о 2635 новых случаях COVID-19. Лидерами по суточному росту заболеваемости также являются Санкт-Петербург (704) и Московская область (641). Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Туве (3), на Алтае (3) и Магаданской области (3).

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 336 смертей пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, всего за время пандемии скончались 111 198 человек с подтвержденным диагнозом.

При этом известно, что число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 6367. За все время выздоровели 4 450 289 пациентов.