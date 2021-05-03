Раскрыты признаки тяжелого течения коронавируса у детей

Эпидемиолог Александр Горелов раскрыл признаки тяжелого течения коронавируса у детей. Об этом заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН рассказал РИА Новости.

По его словам, родителям следует обратиться за медицинской помощью, если у ребенка появилась одышка или повышенная температура держится более трех дней. Так, данные симптомы являются поводом для рентгенографии, изменения на которой могут стать свидетельством развития осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома.

Помимо этого, специалист рекомендует внимательно следить за появлением сыпи на теле ребенка, так как данный признак может указывать на присоединение синдрома Кавасаки. При этом на насморк, по словам Горелова, особое внимание обращать не следует, хотя лечить его все же необходимо.

Эксперт также объяснил, что в большинстве случаев коронавирус протекает у ребенка относительно легко по сравнению со взрослыми. Согласно его словам, анализ данных за год указывает на то, что всего лишь 0,2 процента детей сталкиваются с тяжелой формой.

Ранее Горелов оценил возможность использования российских вакцин от коронавируса для детей. Он заявил, что все три отечественные вакцины будут применяться в педиатрии. При этом специалист подчеркнул, что детская доза будет отличаться от взрослой.