В ходе празднования Дня Победы в Киеве украинские националисты устроили провокацию. Один из них зиганул в сторону ветерана, который собирался возложить цветы в честь праздника. Инцидент произошел возле парка Славы в столице. Ролик доступен в Telegram-канале «Политика страны».

Украинские журналисты вскоре вычислили человека, который вскинул правую руку перед ветераном. Им оказался 16-летний представитель организации «Правая молодежь» из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». По данным Telegram-канала PavlovskyNews, полиция уже задержала нарушителя и оформляет на него протокол по факту мелкого хулиганства.

Ранее австрийский институт гуманитарных наук разорвал сотрудничество с известной украинской националисткой и бывшим пресс-секретарем «Правого сектора» Еленой Семенякой после того, как узнал о ее связях с неонацистами.