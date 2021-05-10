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Притворявшегося слепым мошенника задержали за рулем мотоцикла

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Неаполе задержали 50-летнего лжеслепого, который незаконно получал пособие по инвалидности. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает РИА Новости.

Мошенник в течение 30 лет утверждал, что абсолютно слеп — таким образом он получал несколько выплат от государства, среди которых пенсия по инвалидности, а также пособия на сопровождающего и по случаю потери кормильца. Уточняется, что за это время он присвоил около 300 тысяч евро незаконным путем.

Однако мужчину уличили в езде на мотоцикле — выяснилось, что он нелегально работал доставщиком пиццы. После задержания его имущество арестовали.

В 2019 году в Италии также выявили афериста, который много лет притворялся инвалидом. В 2007 году 55-летний Роберто Гуглельми (Roberto Guglielmi) из Флоренции при помощи соседа инсценировал ДТП и получил поддельное свидетельство, подтверждающее, что он не может ходить. В течение 12 лет мужчина получал государственное пособие, занимал на парковках места для инвалидов и пользовался другими льготами.

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