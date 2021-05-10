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Севший на мель сухогруз заблокировал канал на юге России

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель сухогруз «Порт Оля-4», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Астраханской области.

Инцидент произошел в 2:15 (1:15 по московскому времени) 10 мая на 155-м километре канала, в северной части Каспийского моря. Из-за сухогруза приостановилось движение судов. Обошлось без пострадавших, также сообщается, что корпус судна не поврежден. Сухогруз следовал в иранский порт Амирабад.

Отмечается, что «Порт Оля-4» начнут снимать с мели, как только в месте инцидента улучшится погода.

В январе в том же месте Волго-Каспийского канала сел на мель теплоход «Композитор Гасанов», следовавший из России в Иран. Тогда движение других судов не приостанавливалось.

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