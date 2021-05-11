Россиянин убил обидчика ребенка своей знакомой и получил девять лет колонии

Житель Тульской области убил мужчину, обидевшего ребенка его знакомой, и получил за это девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Под данным следствия, обвиняемый получил от подруги сообщение о том, что ее ребенка ударил их общий знакомый. Он нашел обидчика и 11 раз ударил его ножом.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В конце апреля сообщалось, что суд вынес приговор по той же статье мужчине, который в сентябре 2020 года зарезал жену у торгового центра «Каширская Плаза» в Москве. Он проведет восемь лет в колонии строгого режима.