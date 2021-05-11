Экономист определил худший вид заработка для малоимущих россиян

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с «Вечерней Москвой» определил худший вид заработка для малоимущих россиян.

Экономист посоветовал гражданам с низким уровнем доходов не заниматься инвестированием. По его словам, в таком случае россиянам вложения в ценные бумаги «принесут не очень много». «Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения», — заявил Колганов.

По мнению эксперта, инвестирование подходит людям с доходами выше средних. «Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить», — отметил он.

Как считает Колганов, надежный доход могут обеспечить вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов.

Ранее россияне заметили падение своих доходов на четверть. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021, посвященном развивающимся странам.

Жители России также возглавили антирейтинг по возможности делать накопления. Только 55 процентов опрошенных сообщили, что хотят увеличивать сберегаемые ежемесячно средства. Кроме того, россияне оказались максимально скептичны по отношению к инфляции. По состоянию на январь ее ожидали 75 процентов респондентов.