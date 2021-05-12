Картина афроамериканского художника ушла с молотка за 93 миллиона долларов

Картина афроамериканского художника-неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баскии «В этом случае» ушла с молотка на аукционе Christie's за 93,1 миллиона долларов во вторник, 11 мая. Об этом сообщается на сайте организации.

#AuctionUpdate Following competitive bidding, Jean-Michel Basquiat's climactic portrait 'In This Case' realizes $93,105,000 at auction pic.twitter.com/wJoPu5AbST — Christie's (@ChristiesInc) May 12, 2021

Выигрышная ставка была сделана анонимным покупателем по телефону и составила 81 миллион долларов. Отмечается, что с учетом всех дополнительных выплат коллекционеру предстоит отдать за лот 93 105 000 долларов (6 894 052 830 рублей).

«В этом случае» является последней из серии картин Баскии, изображающих черепа, что было ключевым мотивом в творчестве неоэкспрессиониста. Он создал ее в 1983 году. Принадлежащее к тому же периоду полотно «Без названия», написанное в 1982 году, ушло с молотка в 2017 году за 110 миллионов долларов, установив таким образом рекорд стоимости для проданных с аукциона произведений американских художников.