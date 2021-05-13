Отец пострадавшего при стрельбе в Казани школьника рассказал об операциях сына

Отец одного из пострадавших в результате стрельбы в школе №175 в Казани рассказал о состоянии сына. Его словам приводит Пятый канал.

Как пояснил мужчина, 14-летний школьник, учившийся в 8 «А» классе, получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Подросток уже перенес сложную операцию на легких, которую провели врачи в Казани. «Вытащили шесть дробин», — уточнил отец мальчика, добавив, что его состояние оценивается как стабильное.

После этого школьника доставили в Москву, где ему предстоит еще одна операция — медики должны будут извлечь еще одну дробину, застрявшую в области шеи подростка. При этом на данный момент мальчик находится в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Пока не отключают, потому что боятся, что не сможет сам дышать», — рассказал отец.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Стрелявший 19-летний студент Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.