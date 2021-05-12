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Опубликована переписка учеников во время стрельбы в казанской школе

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Скриншот: Telegram-канал «ОСТОРОЖНО: НОВОСТИ»

В сети появились скриншоты переписки учеников 8 «Б» класса казанской школы №175, которую они вели с учительницей во время стрельбы. Их опубликовал Telegram-канал «Осторожно: новости».

По его данным, ученики находились по соседству с помещением 8 «А» класса, где началась стрельба.

Переписку со школьниками вела учительница географии Татьяна Миничкина. Она попросила учеников сидеть тихо и слушать учителя, а при начале эвакуации организованно выходить. «Закройте дверь изнутри, хоть на швабру, хоть на что, держитесь все вместе. И не паникуйте!» — написала педагог.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что нападение устроили двое человек, однако позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. По последним данным, погибли девять человек, пострадали более 20. Стрельбу устроил бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.

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