Россиян призвали поторопиться с подачей заявок на конкурс «Лидеры России»

Министр науки и высшего образования России, наставник конкурса «Лидеры России» Валерий Фальков призвал граждан страны поторопиться с подачей заявок и заполнением анкет для участия в состязаниях для управленцев. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Участие в подобного рода конкурсах — это прекрасная возможность посмотреть на себя со стороны, обменяться идеями, получить дополнительный багаж знаний, навыков, умений. Это важно, в первую очередь, для самореализации и саморазвития», — заметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что регистрация для участников закроется 17 мая текущего года в 23:59 по московскому времени. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса на один из восьми представленных треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный». Первые тесты стартуют по новому графику с 20 мая и завершатся 1 июля.

Фальков также сообщил, что на сегодняшний день на трек «Наука» заявки подали уже около шести тысяч человек. При этом самыми активными регионами стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Свердловская область.

«Лидеры России» организовали конкурс и поделили его на несколько этапов: первый — регистрационная кампания, второй — дистанционные испытания. Финал намечен на осень 2021 года. Суперфинал запланирован на март 2022 года.