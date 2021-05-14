Россиян предупредили об одной опасности при поездках в Сочи

Российских туристов, планирующих поездки в Сочи, предупредили о том, что на курорте резко возросла солнечная активность. На это обратил внимание руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Так, по словам специалиста, в полуденные часы индекс ультрафиолетового излучения в городе достигает уже шести-семи единиц. Он отметил, что опасный период длится около двух-трех часов в период с 11:00 до 14:00.

В связи с этим Вильфанд порекомендовал отдыхающим и местным жителям надевать головные уборы, а также пользоваться солнцезащитными средствами в это время.

Кроме того, эксперт посоветовал находиться в тени в часы пика солнечной активности, а если индекс излучения поднимается выше восьми, пережидать в помещениях.

Ранее в мае пляжах Сочи нашли ядовитый сорняк — витекс прибрежный, который может вытеснить редкую прибрежную флору. Впервые этот вид растения был обнаружен на побережье грузинского региона Аджария в 2010 году. Тогда ученые посчитали, что распространение сорняка ограничится данной территорией.