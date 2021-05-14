Ученые призвали провести повторное расследование о появлении COVID-19

Ведущие биологи и иммунологи призвали ООН и Китай провести повторное расследование о происхождении коронавируса, открытое письмо специалистов опубликовано в журнале Science.

«Недавнее расследование, проведенное в Китае под эгидой ВОЗ, не получило четких свидетельств в пользу гипотез о лабораторном или природном происхождении SARS-CoV-2. Мы согласны с недавними оценками главы ВОЗ о том, что первой гипотезе было уделено недостаточно много внимания, и призываем мировое сообщество повторно изучить историю происхождения коронавируса», — призвала группа экспертов.

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Доклад международной группы по итогам поездки в Китай для исследования происхождения COVID-19 был опубликован в марте 2021 года, в нем наиболее вероятной версией была названа передача между животными, а наименее — лабораторная. После этого 14 стран выразили обеспокоенность заявлениями отчета и сообщили, что работа экспертов происходила без предоставления полного доступа к информации.

Ученые предложили Всемирной организации здравоохранения свое содействие в проведении повторного расследования, которое будет максимально открытым и не будет склоняться в пользу той или иной гипотезы происхождения коронавируса. Авторы письма призвали предоставить все собранные данные о COVID-19 в период борьбы с пандемией, чтобы ускорить объяснение причин возникновения патогена.

Ранее ученые Института Вейцмана и Израильского института биологических, химических и экологических наук нашли уникальную способность коронавируса SARS-CoV-2 использовать молекулярные механизмы зараженных клеток, чтобы «сломать» иммунную систему хозяина и быстро размножаться. Это свойство позволяет вирусу перестроить синтез белка в зараженной клетке. Таким образом, сигналы, посылаемые инфицированной клеткой, не трансформируются в белки и не передаются дальше, что замедляет иммунный ответ.