Турист-одиночка спасся с тонущей яхты в открытом океане

Турист, пересекший в одиночку на яхте более восьми тысяч километров, чудом спасся с тонущего судна недалеко от берегов Австралии. Об этом пишет Daily Mail.

40-летний житель Великобритании без сопровождения путешествовал по открытому океану на своей 50-футовой яхте (примерно 15 метров) — мужчина плыл с острова Таити Французской Полинезии. В пятницу, 14 мая, его судно попало в сильный шторм в 95 морских милях (примерно 176 километров) от побережья Ньюкасла, Австралия.

Турист подал сигнал бедствия около 12 часов дня. На помощь путешественнику выдвинулось несколько спасательных групп. Британца удалось найти на следующий день — около 13:30 по местному времени его яхта была отбуксирована в гавань Ньюкасла, а сам он был передан пограничным службам Австралии.

В феврале турист из Шри-Ланки 15 дней выживал в открытом океане после шторма и гибели товарищей. Затем он спасся благодаря гражданину Казахстана. Как рассказал житель Алматы, во время рыбалки на Мальдивах он с друзьями заметил странный предмет в воде вдалеке — подплыв ближе, туристы увидели лежащего в лодке истощенного ланкийца.