«Бесчувственная» королева красоты рассказала о своих чувствах

Финалистка австралийского национального этапа конкурса «Мисс мира» рассказала о жизни с социопатией и нарциссизмом. Своей историей она поделилась с Mirror.

26-летняя Каника Батра (Kanika Batra) рассказала, что диагнозы диссоциальное и нарциссическое расстройство личности ей поставили в 21 год. Тогда девушка не могла поверить в то, что она родилась «беcчувственной», но это подтвердили несколько врачей.

Батра признает, что не ощущает угрызений совести или вины за свои поступки, однако не верит, что из-за этого ее можно автоматически считать плохим человеком. «Мой опыт социопатии совершенно не похож на то, что обычно показывают по телевизору. Я не замышляю убийств, сидя дома, а борюсь с депрессией, потому что не могу нормально общаться с людьми», — рассказала королева красоты.

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Кроме того, она считает, что разница между хорошим и плохим заключается не в возможности чувствовать добро или зло, а в способности правильно выбирать между ними. «Люди с эмпатией способны на ужасные поступки. Например, на преступления на почве страсти», — добавила Батра.

Она рассказала, что старается быть хорошим человеком, помогать родным и друзьям и не нарушать общепринятых норм морали.

Девушка также призналась, что сначала не хотела говорить о своих заболеваниях, потому что боялась потерять работу и перспективы в жизни, однако потом поняла, что ее состояние не изменится, и лучше постараться помочь другим людям с такими же диагнозами.

Недавно Каника завела канал на Youtube на котором рассказывает о жизни с социопатией и нарциссизмом.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке арестована обладательница титулов «Миссис мира 2020» и «Миссис Шри-Ланка 2019», напавшая на другую королеву красоты. Каролина Джурие сорвала корону с Пушпика Де Силва и отдала ее другой девушке. В результате Де Силва попала в больницу с травмой головы.

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