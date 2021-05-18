Сбросившая 30 килограммов актриса показала фигуру после похудения

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая сбросила 20 килограммов лишнего веса в течение последнего года, после очередного похудения прошлась по улицам в красных легинсах с леопардовым принтом и черной толстовке на молнии. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

По последним данным, 42-летней Уилсон удалось сбросить еще десять килограммов. Таким образом, в общей сложности актриса избавилась более чем от 30 килограммов в рамках объявленного ею самой «года здоровья».

Папарацци запечатлели звезду в Лос-Анджелесе, предположительно, после занятий спортом. На знаменитости — красные легинсы с леопардовым принтом, которые подчеркивают ее постройневшие ноги, черная толстовка на молнии и кроссовки. Свой образ актриса дополнила солнцезащитными очками.

В феврале стало известно, что «секретным оружием» в похудении Уилсон стала система очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Специалист считает, что хорошее пищеварение и правильное функционирование кишечника, достигаемые посредством регулярного голодания, являются ключом к здоровью организма.

Ребел Уилсон провела несколько недель на оздоровительном курорте Vivamayr, который расположен у подножия Альп: его детокс-программы часто проходят супермодели Карли Клосс, Кейт Мосс и актриса Элизабет Херли.