Раскрыты подробности смерти писательницы Екатерины Вильмонт

Раскрыты подробности смерти известной писательницы, автора детективов Екатерины Вильмонт. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По информации издания, состояние здоровья Вильмонт резко ухудшилось утром в воскресенье, 16 мая. Женщина жаловалась на слабость, пониженное давление, у нее началась рвота. Позже писательницу госпитализировали в тяжелом состоянии из ее квартиры на Большой Спасской улице в больницу имени Давыдовского. Спасти пациентку не смогли. Она скончалась в ночь на понедельник на 76-м году жизни. Стало известно, что Вильмонт страдала анемией.

Суммарные тиражи книг Екатерины Вильмонт исчисляются миллионами экземпляров, писательница неоднократно попадала в списки наиболее издаваемых в России авторов художественной литературы. Помимо детективов, она писала детские приключенческие книги и любовные романы.