В ВВС Польши объяснили сообщения о захвате самолета

В командовании Военно-воздушных сил Польши объяснили сообщения о захвате пассажирского самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

Польские военные заявили, что пилот воздушного судна подал сигнал о захвате в рамках учений. Судя по опубликованным в Telegram-канале Police frequency скриншотам с портала «Flightradar24», якобы захваченный самолет приземлился.

Ранее пассажирский лайнер Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате самолета. Сообщалось, что пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает «самолет захвачен». Лайнер пролетал над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией.