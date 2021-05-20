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В ВВС Польши объяснили сообщения о захвате самолета

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Изображение: telegram-канал Police frequency

В командовании Военно-воздушных сил Польши объяснили сообщения о захвате пассажирского самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

Польские военные заявили, что пилот воздушного судна подал сигнал о захвате в рамках учений. Судя по опубликованным в Telegram-канале Police frequency скриншотам с портала «Flightradar24», якобы захваченный самолет приземлился.

Ранее пассажирский лайнер Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате самолета. Сообщалось, что пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает «самолет захвачен». Лайнер пролетал над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией.

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