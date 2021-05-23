Названа причина смерти актрисы Нины Шацкой

Советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая умерла в результате продолжительной болезни. Такую причину назвал Федеральному агентству новостей источник. По его данным, у артистки были проблемы с почками.

Кроме того, Шацкая перенесла инсульт. При этом, по информации Пятого канала, актриса болела COVID-19.

О смерти Шацкой стало известно 23 мая. Место и время похорон неизвестны.

Заслуженная артистка России Нина Шацкая в 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства, а с 1964-го по 1993-й служила в Театре на Таганке, после чего играла также в театре Содружества Актеров Таганки и в театре «Школа современной пьесы». Шацкая дважды была замужем, ее вторым супругом был народный артист России, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Леонид Филатов.