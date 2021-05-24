Россияне поставили новый рекорд по кредитам

Средний размер потребительского кредита в России достиг нового рекорда в апреле, составив 317,7 тысячи рублей. Об этом сказано в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Показатель вырос на 16,1 процента по сравнению с мартом, и на 37,6 процента — с апрелем. С начала года размер потребкредита подскочил почти на 100 тысяч рублей. Самый большой показатель в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Подмосковье (637 тысяч, 588,3 тысячи и 474,1 тысячи рублей соответственно). Наименьший зафиксирован в Ростовской области (253,2 тысячи рублей), а также Ставропольском (249,4 тысячи рублей) и Алтайском краях (225,2 тысячи).
Ранее сообщалось, что ЦБ введет единую шкалу кредитных рейтингов россиян для всех бюро кредитных историй (БКИ). Цифровая шкала будет от 1 до 999. Чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика. Рейтинг станет доступен россиянам вместе с кредитным отчетом, но может предоставляться и отдельно.
Долговая нагрузка населения достигла исторически высокого уровня, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей», заявили ранее в ЦБ. На 1 марта задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей.