Декольте 80 учениц неумело «прикрыли» в фотошопе для школьного альбома

Фоторедактор неудачно «прикрыла» декольте 80 учениц американской школы во время ретуши снимков для памятного альбома. Об этом сообщает CNN.

Инцидент, о котором изданию рассказала 15-летняя Райли Окиф (Riley O'Keefe), произошел в учебном заведении Bartram Trail во Флориде. Полученный экземпляр альбома удивил подростка неумелым фотошопом на женских портретах: вырезы на ее топе, а также на блузках десятков других учениц были скрыты геометрическими фигурами под цвет одежды. Более того, на некоторых кадрах контуры фигур на груди девушек доходили почти до их шеи.

Мать героини материала Стефани Фэбр (Stephanie Fabre) также высказала свое возмущение в интервью. «Я знаю, что она сотни раз посещала занятия в этом костюме — он полностью соответствует правилам школы. Согласно дресс-коду, топы девушек должны полностью закрывать плечи, быть сдержанными и не отвлекать внимание детей от учебы», — пояснила она.

Вскоре выяснилось, что фотограф, ответственная за ежегодные альбомы, самостоятельно приняла решение о ретуши кадров. По ее мнению, одежда многих учениц оказалась чересчур откровенной для фотосессии и противоречила школьному уставу.

В результате руководство Bartram Trail высказало сожаление по поводу ошибки фоторедактора и пообещало компенсировать полную стоимость альбома всем желающим семьям.

В апреле учителя частной школы King's Worcester в Великобритании заставили девочек встать на колени, чтобы измерить длину их юбок. В анонимном посте на портале Everyone’s Invited появилась информация, что таким образом сотрудники учебного заведения «следят, чтобы тела школьниц были надежно скрыты от мужских глаз». Согласно школьному дресс-коду, длина женской юбки должна составлять не более десяти сантиметров выше колена.