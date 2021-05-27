В США одобрили экспериментальный препарат для лечения коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение препарата для лечения коронавируса Sotrovimab (VIR-7831) от британской компании GSK (GlaxoSmithKline) и американской фирмы Vir Biotechnology. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно опубликованному сообщению, препарат будет применяться только для лечения взрослых и подростков от 12 лет, вес которых превышает 40 килограммов, если у них заболевание протекает в легкой или средней форме. При этом лечить им пациентов, которые госпитализированы с вирусом или нуждаются в кислородной терапии, запрещается.

Отмечается, что клинические испытания препарата все еще продолжаются.

Ранее медицинский регулятор США одобрил применение вакцины от коронавируса компании Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок заявила, что это решение — «важный шаг в борьбе с пандемией».