Noize MC и «Хлеб» выступят на российском фестивале музыки и спорта

В Москве состоится музыкально-спортивный фестиваль Locals Only, посвященный развитию серфинг-культуры в России. С 2017 года он стал первым подобным событием, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль пройдет 19 июня 2021 года на Гребном канале. Организаторы сообщают, что на одной площадке встретятся титулованные серферы и представители других экстремальных видов спорта, зарубежные и российские музыкальные исполнители, известные медиа-персоны. Гостям обещают насыщенную программу, благодаря которой каждый сможет выбрать свой стиль музыки, вид спорта, стать частью сообщества поклонников активного отдыха.

На музыкальной сцене фестиваля выступят Noize MC, «Хлеб», Дора, «Лауд», МС Сенечка, Маугли, Bicycles for Afghanistan и другие.

Стандартный билет на фестиваль стоит 1500 рублей. Музыкально-спортивное шоу начнется с 12:00.