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Россиянин упал замертво во время забега в полумарафоне

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Калининград
Калининград
Фото: Reuters

В Калининграде во время Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» умер один из его участников. Об этом сообщает «Новый Калининград».

34-летний Юрий Турков замертво упал на проезжую часть. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Организаторы полумарафона заявили, что организм Туркова не справился с нагрузкой. Перед забегом мужчина прошел медкомиссию, но она не выявила проблем со здоровьем.

«Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли», — добавили организаторы.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту случившегося.

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