35-летний российский лыжник умер на первых километрах марафона

Лыжник Владимир Красовский умер во время прохождения 40-километрового марафона в селе Ширяево Самарской области. Об этом сообщает издание «Маленькая Сызрань».

35-летний спортсмен прошел первые пять километров дистанции, после чего потерял сознание. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада констатировала его смерть. Причины произошедшего не сообщаются.

Отмечается, что лыжник имел медицинский допуск и ранее участвовал в соревнованиях.

В конце февраля в Краснодаре умер 21-летний боец смешанного стиля (ММА) Аркадий Лисин. Он выступал в тяжелом весе и провел семь поединков, в которых одержал пять побед и дважды проиграл.

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