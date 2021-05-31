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Северная Корея назвала своего истинного противника

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Фото: PIERRE ALBOUY / Reuters

Истинным противником КНДР являются США, которые просто «используют» союзника, говорится в статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Расчет США, которые планируют осуществить цель гегемонии, используя Южную Корею, является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами», — пишет автор статьи, комментатор ЦТАК по международной политике Ким Мен Чхоль.

Отмечается, что Соединенные Штаты и власти Южной Кореи ясно обнаружили свои агрессивные амбиции. Чхоль добавил, что у них нет права рассуждать об укреплении государственной обороноспособности Северной Кореи или о нарушении резолюций ООН.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер рассказала о нескольких безуспешных попытках американских властей связаться с Северной Кореей. Портер отметила, что США пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, в том числе и через Нью-Йорк, где при штаб-квартире ООН находится постоянное представительство Северной Кореи. Однако американская администрация не получила ответа от северокорейской стороны.

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