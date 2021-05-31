Кипр сообщил о закрытии воздушного пространства для самолетов из Белоруссии

Власти Кипра объявили о закрытии воздушного пространства для белорусских самолетов и запрете кипрским авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией республики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра, воздушное сообщение между странами было приостановлено еще 28 мая, согласно соответствующему предупреждению для воздушных судов (NOTAM).

«Всем операторам воздушных судов, зарегистрированных в Белоруссии, не разрешается входить в воздушное пространство или выполнять авиарейсы в и из аэропортов Республики Кипр», — уточняется в документе.

Тем не менее данная мера не касается гуманитарных рейсов, чрезвычайных ситуаций и воздушных судов скорой помощи.