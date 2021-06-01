Netflix оставил цитаты про «ниггера» и «фашиста» в переводе фильма «Брат»

Стриминговый сервис Netflix оставил цитаты про «ниггера» и «фашиста» в переводе фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Об этом сообщает TJournal.

Отмечается, что еще до релиза в интернете начали распространяться фейки о том, что некоторые неполиткорректные цитаты перевели неправильно. Например, выражение «Не брат ты мне, гнида черножопая» якобы получило перевод «Не брат ты мне, ***** [женский половой орган] армянская». На самом же деле словосочетание перевели как «глист черножопый».

Фраза «А то я евреев как-то не очень» звучит в версии от Netflix как «Я не большой фанат евреев», а цитата про то, что «все режиссеры — ****** [гомосексуалы]» была переведена дословно. В первоначальном виде осталось и выражение из второй части ленты: «Свой? "Свой своему поневоле брат" — народная фашистская поговорка. Фашист». Слова «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» перевели как «Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке».

29 мая стало известно, что платформа Netflix приобрела у российской компании «СТВ» права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Это самые старые российские проекты, купленные Netflix: до этого сервис приобретал права только на новые картины. Стоимость сделки не сообщается.