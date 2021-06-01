В США решили спасти планету продажей дорогих яиц

В США начали продавать яйца, произведенные с учетом принципов регенеративного сельского хозяйства, причем цена нового продукта в восемь раз выше цены стандартной упаковки, пишет Bloomberg.

Регенеративное сельское хозяйство позволяет запирать в почве парниковые газы: при продаже можно утверждать, что производство яиц в таких условиях помогает бороться с изменением климата. Продукт уже появился на полках американских магазинов по цене восемь долларов за дюжину, тогда как обыкновенные яйца по-прежнему можно найти по цене менее чем в доллар.

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За последнее десятилетие производителям уже удалось убедить потребителей переплачивать в четыре раза за так называемые органические яйца и в семь — за яйца кур, которые были выращены в более благоприятных условиях, отмечает Bloomberg.

Представители индустрии подчеркнули, что те потребители, которые уже готовы платить за продукты с пометками «свободный выгул кур» и «без ГМО», также поддержат и идею производства яиц, помогающего заботиться об окружающей среде. Опросы показывают, что молодое поколение обеспокоено изменением климата, а успех так называемого растительного мяса может свидетельствовать о их желании защитить окружающую среду.

Исследования уже предполагают, что к 2035 году десятая часть мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов будет производиться из альтернативных белков.

В России производители яиц, в свою очередь, пожаловались на проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свой товар, и в Минпромторге предложили ретейлу повысить цены во избежание дефицита.