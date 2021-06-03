В США собрались возродить сверхзвуковые пассажирские перевозки

Американская авиакомпания United Airlines заявила, что собирается приобрести ультрабыстрые самолеты компании Boom Supersonic, возрождая таким образом традицию сверхзвуковых пассажирских перелетов, пишет Reuters.

Компания планирует получить 15 самолетов Overture, а в дальнейшем может докупить еще 35. По данным Bloomberg, один самолет обойдется в 200 миллионов долларов, а общая сумма сделки, таким образом, достигнет трех миллиардов.

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Overture — это сверхзвуковое воздушное судно, которое способно совершить трансатлантический перелет примерно за три с половиной часа, что вполовину меньше длительности обычного авиарейса. United намерена оптимизировать самолеты для того, чтобы они могли на 100 процентов работать на экологичном авиационном топливе с самого ввода в эксплуатацию, намеченного на 2029 год.

Билеты планируют продавать по цене бизнес-класса, в одном самолете предусмотрено от 65 до 88 посадочных мест. Проект United Airlines в случае успеха возродит традицию сверхзвуковых пассажирских перевозок. Она прервалась в 2003 году после вывода из эксплуатации британо-французского Concorde.

Советский сверхзвуковой самолет Ту-144 использовался в пассажирских перевозках с 1975 по 1978 год. О готовности возродить такие авиарейсы в России в 2018 году говорил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.