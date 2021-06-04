Невеста внезапно облысела за два месяца

Невеста из английского города Филикстоу, графство Суффолк, внезапно облысела за два месяца. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В апреле 2021 года 24-летняя Софи Хитчен (Sophie Hitchen) увидела, что у нее выпадают волосы. Сначала англичанка не придала этому значения, но через пару недель вся ее одежда была покрыта выпавшими волосами.

Англичанка сдала анализ крови, и он не выявил никаких отклонений. Трихолог и дерматолог тоже не смогли установить причину выпадения волос и спрашивали, не перенесла ли пациентка психологическую травму. «Но у меня не было никаких травм. Во всяком случае, не до такой же степени», — заявила она.

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В конце апреля трихолог поставил ей диагноз «очаговая алопеция». «Первые три недели я не знала, как справиться с этим. Я не вылезала из постели и неделями не мыла голову, потому что не могла смотреть на выпадающие волосы», — рассказала женщина. К середине мая она лишилась около 90 процентов волос.

Затем у англичанки начали выпадать волосы на теле, включая брови. Свадьба Хитчен назначена на октябрь, но она отменила все примерки свадебных платьев и не смогла продолжать планирование церемонии.

В конце концов, 15 мая она решила сбрить оставшиеся волосы, что вернуло ей ощущение контроля над ситуацией. Теперь женщина начала двухмесячный курс стероидов в надежде, что ее иммунная система прекратит атаковать сама себя.

Недавно Хитчен потратила 2,5 тысячи фунтов (259 тысяч рублей) на специальный парик, который клеится к коже головы, в котором можно спать и плавать. Это придало ей уверенности в себе.

Она надеется стать ролевой моделью для молодых людей, которые столкнулись с аналогичной проблемой. «Многие девушки в соцсетях за последние два месяца помогали мне справиться с болезнью. Я хочу поддержать и других людей, чтобы они не переживали это в одиночку», — отметила англичанка.