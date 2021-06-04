Киргизия обвинила Таджикистан в провокации на границе

Министерство иностранных дел Киргизии вручило послу Таджикистана ноту протеста в связи с появлением военных на спорном участке границы в Ошской области и обвинило их в провокации. Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан».

Дипломаты считают, что действия Душанбе нарушают достигнутые ранее договоренности о деэскалации напряжения и могут привести к очередному обострению ситуации, применению силы. Они потребовали от таджикских пограничников демонтировать контейнер с неизвестным содержимым, установленный в ночь на 4 июня, а также отвести стянутую к границе технику и личный состав.

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«Несмотря на имеющиеся договоренности, пограничные представители Таджикистана не отвечают и не выходят на связь, избегая тем самым возможностей проведения переговоров для снятия напряженности», — отметили в министерстве. Официально в Душанбе инцидент пока никак не прокомментировали.

Утром 4 июня на границе Таджикистана и Киргизии вновь случилось обострение. Несколько десятков таджикских военных углубились в спорную территорию на более чем километр и начали устанавливать контейнер с неизвестным содержимым. На запросы Бишкека о происходящем Душанбе не отреагировал.

В конце апреля на участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения. Тогда стороны обвинили друг друга в провокации. Конфликт не получалось решить несколько дней. Позже ситуацию удалось удалить на переговорах представителей Минобороны двух стран. Жертвами противостояния стали десятки человек, пострадали несколько сотен.