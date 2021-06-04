На границе Таджикистана и Киргизии снова появились военные

Киргизские пограничники сообщают, что на границе с Таджикистаном снова появились военные. Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.

По данным Киргизии, таджикская сторона нарушила договоры, установленные между странами после вооруженного приграничного конфликта в конце апреля. В ночь на пятницу, 4 июня, таджики пересекли незафиксированный участок границы, продвинулись на территорию Киргизии примерно на километр и начали устанавливать некий контейнер.

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Работа завершилась к утру, после чего контейнер оставили на месте. При этом в районе установки наблюдается незначительное скопление военных и техники со стороны Таджикистана. Погранслужба Киргизии заявляет, что пыталась решить вопрос с коллегами из соседней страны, однако там не отвечают на звонки.

29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения. Тогда стороны обвинили друг друга в провокации. Конфликт не удавалось решить несколько дней. Киргизия сообщала, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие. Таджикистан так и не предоставил официальной статистики по пострадавшим.