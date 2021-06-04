Мужчина бросился спасать тонущих дочерей и погиб во время отпуска

В Португалии британец погиб при попытке спасти тонущих в океане дочерей. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 45-летний Тревор Пеллинг (Trevor Pelling) был в отпуске вместе с семьей на побережье Алгарве на юге страны. Во время купания детей начало уносить сильное течение и глава семейства бросился им на помощь. В воде у британца произошла остановка сердца, и на берег его вместе с детьми вытащили серферы.

В течение часа местные жители и медсестра боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось. На место происшествия были направлены представители морской полиции и две машины скорой помощи. По словам сотрудников правоохранительных органов, на пляже отсутствовали дежурные спасатели.

Позже супругу погибшего и дочерей доставили в больницу Санта-Мария в Лиссабоне для медицинского обследования. В настоящее время с семьей работают психологи.

Также сообщается, что Пеллинг был финансистом в крупной международной организации и в последние годы жил на Ближнем Востоке. Коллеги погибшего выразили глубокое сожаление и назвали его смерть «невосполнимой трагедией» для компании.

Ранее в апреле американский турист умер при попытке спасти своих детей. Они отправились купаться без разрешения, несмотря на красные флаги, предупреждающие об опасности на воде. Когда их стало уносить сильным течением, отец поспешил им на помощь, однако тоже не смог справиться с морской стихией.