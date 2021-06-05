Автора призов «Олимпиады-80» нашли через три месяца после смерти

Художницу и автора призов «Олимпиады-80» Анну Ярошенко нашли через три месяца после смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в субботу, 5 июня, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело 80-летней москвички обнаружил ее сын, который пришел помириться с матерью после ссоры двухлетней давности.

«Признаков насильственной смерти, как и следов проникновения в квартиру обнаружено не было. Предварительно установлено, что тело пролежало в комнате 2-3 месяца», — рассказал собеседник издания.

Точные причины смерти устанавливаются.

Анна Ярошенко — советская художник и ювелир, член Союза Художников СССР. Она делала украшения для советских фильмов «Руслан и Людмила», «Много шума из ничего». Также она работала над созданием спортивных призов для «Олимпиады-80» и эмблемами для факультетов МГУ.

В марте стало известно о смерти актера Всеволода Хабарова, известного по сериалу «Глухарь». Тело 67-летнего артиста обнаружили через месяц после смерти.