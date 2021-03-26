Раскрыты подробности смерти звезды фильма «Двенадцать месяцев»

Раскрыты подробности смерти актрисы театра и кино Лианы Жвании. Об этом сообщает Пятый канал.

Стало известно, что звезда фильма «Двенадцать месяцев» долгое время боролась с неизлечимой болезнью. 19 марта ее состояние ухудшилось, в связи с чем понадобилась срочная госпитализация и две операции. Врачи не смогли помочь 71-летней артистке.

25 марта на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева, где заслуженная артистка России проработала почти 50 лет, появилась информация о ее смерти. «В последние годы актриса выходила на сцену в спектаклях "Записки А.И. Поприщина", "Иудушка из Головлева", "Поллианна" и "Сказка о потерянном времени". За роль Евпраксиньюшки в спектакле "Иудушка из Головлева" в постановке Георгия Васильева в 2012 году актриса была удостоена премии "Золотой софит"», — говорилось в публикации.

Лиана Жвания сыграла в фильме «Двенадцать месяцев». Она также появлялась в картинах «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах», «Самостоятельная жизнь», «Похороните меня за плинтусом» и «Прянички».