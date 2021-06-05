Финская журналистка назвала наиболее впечатливший ее город России

Посетившая Россию финская журналистка Арья Паананен назвала Петрозаводск наиболее впечатляющим городом. Об этом она написала в Ilta Sanomat.

По ее словам, столица Карелии поразила ее своим преображением. Из-за пандемии коронавируса город лишился потока туристов из Финляндии, но зато обрел популярность среди соотечественников.

Репортер подчеркнула, что к столетней годовщине образования Карелии, которая выпала на 2020 год и поэтому не праздновалась из-за COVID-19, власти Петрозаводска постарались преобразить город. Паананен отметила, что в столице республики был проведен не просто «косметический ремонт». За последние два года Петрозаводск превратился в совершенно другой город, поэтому, когда границы откроют, «финских туристов будет ждать много сюрпризов».

Журналистка пояснила, что в городе обновили брусчатку, заасфальтировали дороги, облагородили парки, отреставрировали здания и набережную. «Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше», — заключила она.

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