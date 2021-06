Ирландская певица Шинейд О’Коннор заявила об уходе из музыки. Пост на эту тему появился в ее Twitter-аккаунте.

«Это объявление о том, что я прекращаю гастролировать и работать в музыкальном бизнесе. Я стала старше и устала», — написала 54-летняя исполнительница.

Она пояснила, что в 2022 году выпустит свой последний релиз NVDA, а также извинилась перед промоутерами, которых расстроила ее публикация. «Я не хотела ждать, пока мужчины одобрят мой уход. Кроме того, я выпила немного виски», — добавила О’Коннор.

За свою карьеру Шинейд О’Коннор записала более 10 альбомов и 30 синглов. Мировую известность исполнительнице принес кавер на песню Принса Nothing Compares 2 U. За альбом I Do Not Want What I Haven’t Got О’Коннор получила в 1991 году премию «Грэмми». Она была замужем четыре раза, имеет четверых детей.