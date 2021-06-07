Самодельная одежда из еды прославила девушку в соцсетях

Художница из Монреаля создала одежду и аксессуары из еды и прославилась в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Дизайнер Габ Боис (Gab Bois) регулярно делится в Instagram фотографиями своих поделок. Самодельная одежда прославила девушку в соцсетях: в настоящий момент на ее страницу подписаны 555 тысяч пользователей.

Например, героиня материала изготовила из плавленого сыра костюм, который состоит из кроп-топа на бретелях и юбки длины мини. Кроме того, девушка обклеила свое тело рифлеными чипсами, создав таким образом иллюзию лонгслива.

Материалы по теме Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду

Помимо этого, художница смастерила браслеты из брюссельской капусты, зеленого гороха, брокколи и спаржи. Вдобавок Боис смастерила бюстгальтер, чашки которого состоят из кожуры апельсина, а бретели — из веток с листьями.

Кроме того, девушка связала свитер из мармеладных лент, сделала серьги из сухого завтрака в виде разноцветных колец, а также сумку из оранжевых конфет треугольной формы, обруч из круассана, шляпу из тыквы, шлепанцы из бананов и аксессуары из голубики.

В марте девушка создала одежду из фантиков и прославилась в сети. Известно, что в своем творчестве девушка по имени Путри (Putri) использует различные упаковки от еды, изготавливая из них одежду, обувь и аксессуары. Все наряды героиня шьет своими руками. Американка делает куртки, сумки, туфли головные уборы, украшения и защитные маски для лица. Наиболее частыми материалами, из которых девушка создает предметы гардероба, являются упаковки от китайской лапши, бумажные пакеты из ресторанов быстрого питания и мешки из-под муки.