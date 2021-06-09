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Американец выдавал себя за членов семьи Трампа и вымогал деньги

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Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Американцу, выдававшему себя за членов семьи бывшего президента США Дональда Трампа, предъявлены обвинения в краже личных данных и мошенничестве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федеральной прокуратуры США.

По данным следствия, 22-летний Джошуа Холл выдавал себя за родственников экс-президента США, а также организовал сбор средств для кампании по переизбранию Трампа, которой на самом деле никогда не существовало. В общей сложности за полтора года ему удалось собрать больше 100 тысяч подписчиков. А вырученные деньги мужчина присвоил себе.

В заявлении говорится, что в одном из фейковых аккаунтов Холл опубликовал пост, согласно которому Трамп со своим родственником якобы руководят политической кампанией, и призывал подписчиков ее спонсировать.

По данным прокуратуры, Холл успел создать несколько аккаунтов с фотографиями и именами родственников бывшего американского лидера, включая 15-летнего сына Трампа Бэррона. Теперь Холлу грозит до 22 лет тюрьмы.

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