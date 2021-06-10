В «Зарядье» прозвучит музыка Шуберта и Брамса

В «Зарядье» 23 июня состоится концерт, посвященный романтической музыке Германии и Австрии IXX века. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В программе концерта прозвучат сочинения, которые вобрали в себя образы мягкой венской природы, звуки народных песен, размышления о судьбе поэта, музыканта в бурном потоке жизни, о любви и смерти. Украшением концерта станут потрясающие по красоте и проникновенности вокальные произведения в исполнении Натальи Савиновой, обладающей меццо-сопрано: песни Брамса в сопровождении альта и фортепиано и песня Шуберта в сопровождении валторны и фортепиано», — рассказал пианист, руководитель «Трио имени Рахманинова» Виктор Ямпольский.

На сцене малого зала выступят известные солисты и исполнители камерной музыки: Виктор Ямпольский (фортепиано), Наталья Савинова (меццо-сопрано, виолончель), Алексей Серов (валторна), Владислав Народицкий (скрипка), Антон Кулапов (альт), Мирослав Максимюк (контрабас).