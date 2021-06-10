В сети впервые появилась фотография ребенка бывшей жены Романа Абрамовича

Журналист и близкий друг Дарьи Жуковой, бывшей жены российского миллиардера Романа Абрамовича, Дерек Бласберг (Derek Blasberg) поделился ее фото с ребенком. Впервые снимок появился на его странице в Instagram.

На размещенном кадре основательница музея современного искусства «Гараж» позирует с распущенными волосами в бежевом платье длины макси с цветочным принтом бренда Paco Rabanne, повернувшись боком к фотографу. При этом на руках улыбающаяся Жукова держит сына Филиппа, который одет в серый боди и шапку в бело-голубую полоску.

Описанной фотографией Бласберг поздравил предпринимательницу с ее 40-летием. «Желаю счастливого (40-го?!) дня рождения этой горячей мамочке», — написал он в посте, который набрал больше 11 тысяч лайков.

В декабре 2020 года стало известно, что Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос ждут первенца. Пара а зарегистрировала брак в октябре 2019 года и сыграла свадьбу за 6,5 миллиона долларов в январе 2020 года. Отмечалось, что торжество состоялось на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии в отеле Kulm, который принадлежит семье жениха.

Дарья Жукова состояла в отношениях с Романом Абрамовичем около 10 лет. Пара официально разошлась в 2017 году. У них родились двое детей — сын Аарон-Александр (в 2009 году) и дочь Лея (в 2013 году).