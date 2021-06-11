Великобритания раздаст «криминальные» деньги жертвам мошенников

Власти Великобритании придумали, как помочь жертвам интернет-мошенников. Денежные компенсации планируют выплачивать с арестованных за криминал банковских счетов, пишет «Би-би-си».

Правительство рассматривает предложение от британских банков использовать средства преступного происхождения для выплаты материальных компенсаций пострадавшим от различных видов мошенничества, в том числе по телефону и в интернете.

При запуске нового механизма денег с замороженных счетов не хватит на компенсации всем жертвам мошенников. Общий объем потерь британцев от электронных мошенников в прошлом году достиг 1,26 миллиарда фунтов стерлингов (1,78 миллиарда долларов), на преступных счетах в банках заблокировано около 130 миллионов фунтов стерлингов (183,98 миллиона долларов).

«Правительство с финансовым сектором прорабатывают механизм, по которому будет возможно разблокировать подозреваемые в преступлении средства на замороженных счетах в банках», — говорится в совместном отчете властей и органа банковской торговли Великобритании UK Finance.

В пандемию число случаев мошенничества с покупками в интернете товаров, домашних животных, автомобилей, оплате услуг невероятно возросло. Среди 1700 опрошенных каждый четвертый взрослый ежедневно сталкивался с теми или иными мошенниками по телефону или в интернете.

Жертвами изощренных атак мошенников становятся и россияне. По данным специалистов Group-IB, 56 процентов преступлений приходится на скам — обман, при котором жертвы сами переводят деньги мошенникам и раскрывают свои данные, в 17 процентах случаев население теряет деньги из-за кражи данных банковских карт.