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В российском городе утка поселилась возле здания Верховного суда

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Видео: Telegram-канал Mash

В российском городе Чебоксары утка поселилась возле здания Верховного суда Чувашии. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что здание, возле которого решило обосноваться пернатое, стоит возле залива, где река Чебоксарка впадает в Волгу. Летом 2021 года там начался ремонт набережной, поэтому птицы были вынуждены искать новое место обитания.

Одна из уток облюбовала ель на территории Верховного суда. Ее обнаружил дворник и рассказал о новой жительнице, когда его спросили, почему не покошена трава возле дерева.

Сотрудники суда решили оставить птицу у себя, для нее поставили кормушку и перенесли внутрь яйца, вскоре из них вылупятся утята. За пернатой гостьей следят по камерам и просят посетителей не тревожить ее. Когда появятся птенцы, их вместе с матерью сопроводят к берегу залива.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии перекрыли Ленинский проспект около Тихвинской церкви, чтобы пара огарей с птенцами смогла безопасно перейти на другую сторону, помощь пернатым попала на видео. На кадрах было показано, как машина сотрудников правоохранительных органов медленно поехала параллельно курсу птиц, закрывая их от автомобилей на трассе. Утки торопливо переходят дорогу вместе с выводком.

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