В Москве росгвардейцы помогли уткам перейти проспект и попали на видео

В Москве сотрудники Росгвардии перекрыли Ленинский проспект около Тихвинской церкви, чтобы пара уток вместе с птенцами смогла безопасно перейти на другую сторону. Ролик опубликован в понедельник, 18 мая, РИА Новости в Telegram.

На видео показано, как машина сотрудников правоохранительных органов медленно поехала параллельно курсу птиц, закрывая их от автомобилей на трассе. Утки торопливо переходят дорогу вместе с выводком маленьких птенцов. Затем росгвардейцы разворачиваются и уезжают, а утиная семья поднимается на противоположный тротуар и движется дальше.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии устроили погоню за россиянином, который решил прогуляться во дворе сочинского обсерватора. Нарушитель режима самоизоляции оказался быстрее росгвардейцев и скрылся от них в здании, а выглянувшие из окон пациенты аплодировали ему и кричали: «Форрест, беги!»

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