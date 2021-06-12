Врач назвал простой способ избавиться от заложенности носа без лекарств

Специалист Института китайской медицины в Хайдельберге Йоханнес Гретен назвал способ, с помощью которого можно избавиться от заложенности носа без применения лекарств. По его словам, проблема решается с помощью простого упражнения, для которого потребуется ключ. Об этом сообщает портал focus.de.

«Заложенный нос можно лечить определенными движениями по так называемому магическому треугольнику, который расположен вокруг наших носовых пазух», — рассказал Гретен.

Он отметил, что сначала ключ следует приложить к той ноздре, которая больше заложена, и провести по ней восемь поворотов в каждую из сторон. Затем процедуру необходимо повторить на другой ноздре.

Затем, по словам врача, ключ нужно переместить в центр лба и найти им точку, находящуюся чуть выше надбровной дуги, и на этом месте трижды провести упражнение с поворотам, которое до этого делалось на носу. Через минуту, по словам доктора, заложенность спадет.

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