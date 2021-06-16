Россиянин заподозрил сожительницу в измене из-за халата и застрелил ее сына

Житель Буденновска в Ставропольском крае застрелил сына сожительницы, потому что ему показалось, будто возлюбленная изменяет ему с родственником. На эту мысль россиянина натолкнул короткий халат женщины, сообщает «Комсомольская правда».

Убийство произошло накануне нового года. Сын пришел к женщине в гости, и они вдвоем смотрели телевизор. При этом молодой человек сидел в одних трусах, а его мать была одета в короткий халат. «Они сидят очень близко. Почти полуголые. Странно себя ведут. Я сделал им замечание», — рассказал на заседании подсудимый.

После описанных событий россиянин удалился и пил в одиночестве, а когда вернулся и понял, что его замечание проигнорировано, взял из сейфа охотничье ружье и зарядил его. По словам мужчины, он направил оружие в сторону сына сожительницы и, когда тот попытался открыть балкон и выйти туда, выстрелил.

Пуля попала в голову и, несмотря на попытки мужчины спасти молодого человека, он умер еще до приезда скорой помощи. Суд приговорил россиянина к восьми годам колонии. По данным издания, сожительница простила его и просила у суда более мягкое наказание.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Владивостока совершила тройное убийство под действием алкоголя и лекарственных препаратов. Она зарезала мужа и двоих 5-летних детей, затем забрала младшего сына из детского сада и несколько дней жила с ним в квартире, где были спрятаны тела.