Россиянин перерезал горло жене и ее сыну

В Краснодарском крае 63-летний житель станицы Павловской убил жену и ее сына. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Утром 25 ноября мужчина узнал, что 70-летняя супруга лишила его наследства: два магазина, несколько автомобилей, домов и банковский счет, на котором хранилась крупная сумма денег, уточняет Telegram-канал «112». Женщина отписала имущество двум своим сыновьям от первого брака, вычеркнув мужа из завещания. Разъяренный этим известием кубанец перерезал жене горло. Затем сел в машину и поехал в дом к младшему пасынку. По нему и его супруге отчим стал стрелять из охотничьего ружья. В результате пасынок выжил, а его жена получила ранение.

После этого мужчина отправился к старшему сыну убитой супруги и перерезал тому горло. Все эти преступления он успел совершить за 40 минут. Преступник попытался скрыться, но был задержан. По другим данным, он вернулся к младшему пасынку, чтобы добить его, но был пойман.