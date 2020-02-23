Россиянин сломал девушке ребра за невкусный ужин

Житель Воронежской области жестоко избил гражданскую супругу и сломал ей ребра. Об этом сообщает «Регион Online» со ссылкой на региональной управление МВД.

Суд приговорил ранее судимого за убийство, избиение человека и хранение боеприпасов 53-летнего мужчину к трем годам колонии общего режима.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Девушка приготовила россиянину ужин, однако еда показалась ему невкусной. Мужчина принялся избивать пострадавшую деревянным подлокотником от дивана и кожаным ремнем. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу, врачи диагностировали пациентке перелом ребер и бедра.

В начале февраля сообщалось, что в Петербурге пьяный местный житель изнасиловал жену на глазах двух дочерей пяти и десяти лет. В ночь на 2 февраля в полицию позвонила 14-летняя девочка. Она рассказала, что ее отчим пришел домой пьяный, ругается матом и избивает мать. Свидетелями стали ее несовершеннолетние сестры.

Ранее житель Алтайского края попытался задушить жену и угрожал ей убийством за просьбу убраться дома. Успокоившись, он отпустил жену и вышел во двор. Воспользовавшись отсутствием мужа, женщина вызвала полицию.

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